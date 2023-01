«Je ne sais pas» : Une star du PSG sur le départ, elle lâche une bombe

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Pour son dernier match dans un Mondial, Nikola Karabatic, diminué par une blessure au pied, n’a pas permis à l’équipe de France de mettre fin à l’hégémonie du Danemark (29-34), sacré pour la troisième fois d’affilée. Une défaite très amère pour le joueur du PSG, laissant planer le doute concernant la suite de sa carrière.

Battue par le Danemark (29-34) ce dimanche, l’équipe de France devra attendre avant d’espérer obtenir un septième titre mondial. Les joueurs de Guillaume Gille n’ont pas réussi à mettre fin à l’hégémonie des Danois, sacrés pour la troisième fois consécutive. Une défaite amère pour Nikola Karabatic, qui disputait là son dernier match dans un Mondial, et la star du PSG se montre très énigmatique au moment d’évoquer la suite de sa carrière.

« Si la frustration me donne envie de revenir en 2025 pour un autre Mondial ? Non, là je ne pense pas »

Diminué par une blessure au pied, Nikola Karabatic espérait forcément peser plus sur la finale perdue par les Bleus . « C’est tellement dur de perdre une finale. Le finaliste battu, personne ne s’en souvient jamais. On a beau avoir fait une très bonne compet, c’est la déception qui reste. Il nous faudra un peu de temps pour se rendre compte qu’on a fait un bon tournoi », analyse l’un des plus beaux palmarès du sport tricolore, conscient qu’il disputait ici son dernier match dans un Mondial au moment d’être interrogé sur une possible participation à l’édition 2025 : « (sourires…) Non, là je ne pense pas. Pour le moment, j’ai juste envie de passer du temps avec l’équipe, de boire une bonne bière pour se remonter le moral en se disant qu’on a vécu une belle aventure. »

Karabatic rêve d'un nouveau du titre mondial, faites le quiz sur sa carrière https://t.co/I3GcQe4ZZv pic.twitter.com/ThWtJdd5Ha — le10sport (@le10sport) January 27, 2023

« J’espère déjà jouer au handball l’an prochain »