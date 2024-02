Hand - Euro 2024 : L’incroyable carton pour Karabatic et sa bande

Arnaud De Kanel

Sacrée championne d'Europe pour la quatrième fois de son histoire dimanche dernier, l'équipe de France de handball a pu compter sur un très beau soutien populaire. En effet, Médiamétrie a publié les audiences de la rencontre et elles sont très bonnes. En plus de remporter une nouvelle médaille d'or, Nikola Karabatic ont à nouveau conquis le public tricolore. De bon augure avant les Jeux Olympiques.

Le handball français continue de dominer la scène internationale. Les champions olympiques en titre se sont cette fois-ci adjugé l'Euro, disputé en Allemagne, en battant le Danemark en prolongation. Ce parcours héroïque des coéquipiers de Nikola Karabatic a suscité un très bel engouement. La preuve en chiffres.

Hand - Euro 2024 : Karabatic dans la légende avec un record ! https://t.co/bKrH7C3eU6 pic.twitter.com/NSrornCxDT — le10sport (@le10sport) January 29, 2024

Nouveau titre pour Karabatic et les Bleus

Figure emblématique de l'équipe de France de handball depuis plus d'une décennie, Nikola Karabatic a ajouté un nouveau titre à son incroyable palmarès. Il est devenu par la même occasion le joueur le plus titré à l'Euro à égalité avec les Suédois Magnus Andersson, Martin Frändesjö, Ola Lindgren, Stefan Lövgren, Staffan Olsson et Magnus Wislander, tous titrés à quatre reprises. « Individuellement, dans ma dernière saison, à bientôt 40 ans, être de nouveau champion d’Europe, je ne pouvais pas l’imaginer. C’est tellement irréel. Je ne réalise pas encore, j’ai l’impression d’être sur un petit nuage », confiait-il après la rencontre. Un succès sur et également en dehors des terrains pour les Bleus qui ont réalisé de très belles audiences.

Un pic à 8 millions de personnes pour la finale