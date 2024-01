Hand - Euro 2024 : Karabatic dans la légende avec un record !

Arnaud De Kanel

Après avoir arraché sa qualification en finale au bout du suspense contre la Suède (31-26, a.p), l'équipe de France de handball est venue à bout du Danemark (33-31, a.p) dimanche en fin de journée pour s'adjuger le quatrième championnat d'Europe de son histoire. Un nouveau titre également pour Nikola Karabatic qui s'offre là un nouveau record.

L'équipe de France de handball est sacrée championne d'Europe pour la quatrième fois de son histoire ! Les hommes de Guillaume Gille ont pris le meilleur sur le Danemark dimanche dans la Lanxess Arena de Cologne pour s'offrir leur premier Euro depuis dix ans. Et comme en 2006, 2010 et 2014, Nikola Karabatic était présent pour ajouter un titre supplémentaire à son palmarès, l'un des plus fournis du sport français.

Euro : L’équipe de France le fait pleurer, il craque en direct https://t.co/6j8Sjm9iZL pic.twitter.com/STB9MUwIPY — le10sport (@le10sport) January 29, 2024

«C’est juste magique»

L'arrière gauche disputait, à 39 ans, le dernier Euro de sa carrière. Il avait bien du mal à cacher son émotion après la rencontre. « C’est juste magique. Quand on est sportif de haut niveau, on rêve de toucher du doigt ces moments-là. On se bat toute l’année pour ça. Là, j’ai juste une envie, d’aller au vestiaire, de retrouver mes coéquipiers, boire une bière avec eux, de chanter, de profiter de ce moment parce qu’on l’a mérité. […] Individuellement, dans ma dernière saison, à bientôt 40 ans, être de nouveau champion d’Europe, je ne pouvais pas l’imaginer. C’est tellement irréel. Je ne réalise pas encore, j’ai l’impression d’être sur un petit nuage. […] C’est un bonheur d’être là. Savoir que c’est mon dernier Euro et qu’il n’y aura plus rien après la saison rend tous ces moments précieux », confiait Nikola Karabatic dans des propos rapportés par L'Equipe . Le joueur du PSG s'installe encore plus confortablement au panthéon de sa discipline.

Et de 4 pour Karabatic, record égalé !