Hand : Coup de pression pour Karabatic et les Bleus

Ce vendredi (18h), l'équipe de France affronte l'Iran dans le cadre du championnat du monde de handball. Une victoire permettrait aux coéquipiers de Nikola Karabatic de se qualifier en quart de finale. Evidemment, l'objectif des Bleus est de retrouver la victoire finale lors d'un Mondial après les deux dernières désillusions en 2019 et 2021. Le 10sport vous propose de vous replonger dans trois des plus grands sacres des Bleus.

Des « Barjots » aux « Experts » en passant par les « Costauds », les Français ont toujours régné lors des championnats du monde. La France est d'ailleurs la nation la plus titrée dans cette compétition avec 6 sacres. Toutefois, lors des deux dernières éditions (2019, 2021), les Bleus ont échoué en demi-finale. La pression est colossale sur les épaules des hommes de Guillaume Gille pour cette 28e édition du championnat du monde, où seule la victoire est envisagée. Retour sur trois sacres marquants de l'Equipe de France.

1995, les «Barjots» sur le toit du monde

En 1995, l'équipe de France de handball, alors surnommée «les barjots», remporte son premier championnat du monde. Par ailleurs, il s'agit également du premier sacre mondial de l'histoire de l'équipe de France en sport collectif. Portés par l'emblématique Jackson Richardson et entraînés par le légendaire Daniel Costantini, les « Barjots » impressionnent durant toute la compétition et s'imposent en finale (23-19) contre la Croatie. Le premier des 6 sacres mondiaux des Bleus et le début d'une suprématie française dans le handball.

2001, la confirmation des «costauds»

Après la première victoire en 1995, les Bleus ne parviennent pas à conserver leur titre en 1997, ni à renouer avec la victoire en 1999. En 2001, des anciens « Barjots » sont associés à une nouvelle génération et l'équipe est renommée les « Costauds ». Le sélectionneur est toujours Daniel Constantini et sur le terrain, l'emblématique Jackson Richardson évolue désormais aux côtés de futures légendes, notamment Thierry Omeyer et Jérôme Fernandez. Sur le sol français, les Bleus remportent leur deuxième sacre mondial après une victoire 28-25 contre la Suède, tenante du titre.

2017, la dernière des «Experts»