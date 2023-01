Hand : Karabatic plombé par l’affaire des paris truqués ?

Arnaud De Kanel

Le handball fait l'actualité en ce moment puisque le Mondial se dispute en Pologne et en Suède. Une fois de plus, l'équipe de France est très attendue. Les Bleus sont les rois de la discipline et ils ont compté, et comptent encore dans leur rang, certains des plus grands joueurs de l'histoire. Le 10 Sport vous propose sa liste des 10 plus grands joueurs de la sélection tricolore dans laquelle figure Nikola Karabatic, impliqué dans une affaire de paris truqués.

Des Barjots aux Experts , l'équipe de France de handball a marqué l'histoire des sports collectifs. Les générations mythiques des Bleus sont à l'origine des plus grands exploits du handball. A l'occasion du Mondial, Le 10 Sport vous dresse sa liste des 10 meilleurs joueurs handballeurs français.

Une grande triche dénoncée en plein Mondial de Hand https://t.co/o8eXLvPf1y pic.twitter.com/vmitkSJcuY — le10sport (@le10sport) January 16, 2023

Les Barjots Richardson, Volle et Gardent

La grande histoire du handball français a débuté avec une génération surnommée « Les Barjots» . En 1993, ils disputent la première finale mondiale du handball français. Deux ans plus tard, en 1995, rebelotte mais avec le titre au bout. Dans cette bande, on retrouve trois des dix meilleurs joueurs français.



Pour commencer, le plus connu d'entre-eux, Jackson Richardson. Capitaine de l'équipe de France, il a remporté deux titres mondiaux, en 1995 et en 2001, et a été sacré meilleur joueur du monde cette même année 95.



Ensuite, on retrouve Frédéric Volle, couronné en 95 et considéré comme l'un des meilleurs buteurs de tous les temps. Avec 1 016 buts, il était le meilleur buteur de la sélection tricolore avant d'être détrôné.



Enfin, Philippe Gardent est le dernier élément des Barjots à figurer dans notre top. L'ancien capitaine des Bleus était du succès en 1995.

Les Experts, génération dorée

Pour succéder aux Barjots , l'équipe de France a pu compter sur une relève rêvée. La seconde génération emblématique des Bleus se nomme « Les Experts ».



Dans cette équipe qui a marqué l'histoire du sport français, on retrouve l'emblématique Thierry Omeyer, élu meilleur handballeur de l'année en 2008. Double champion olympique (2008, 2012), quintuple champion du monde (2001, 2009, 2011, 2015, 2017) et triple champion d'Europe (2006, 2010, 2014), rien que ça.



Daniel Narcisse et Didier Dinart font également parti de notre classement. Le premier, vanté pour son incroyable détente et surnommé « Air France », le second considéré comme le meilleur défenseur de l'histoire. Aucun trophée ne manque à leur palmarès.



Capitaine emblématique de cette génération, Jérome Fernandez a battu le record de buts de Volle en sélection. A l'instar de ses coéquipiers, il a tout gagné avec les Bleus .



Sur les ailes, cette équipe en or pouvait compter sur Luc Abalo et Mickaël Guigou. Le premier détonnait pour sa vitesse impressionnante pour l'époque. Le second, pour son merveilleux bras gauche, si décisif. Avec Thierry Omeyer et Nikola Karabatic, il est le Français le plus couronné d'or dans l'histoire du handball avec 10 dix médailles.

Karabatic roi des Bleus malgré tout

Enfin, tout en haut de notre classement, on retrouve Nikola Karabatic. Élu meilleur joueur du monde à trois reprises, le natif de Niš en ex-Yougoslavie est le meilleur joueur handballeur français de l'histoire, et l'un des plus grands de tous les temps. Sa place aurait pu être remise en question du fait du scandale dans lequel il était impliqué. En 2017, il avait été condamné avec son frère Luka, à deux mois de prison avec sursis et 10 000€ d'amende pour une affaire de paris truqués. Pour autant, il reste le plus grand.