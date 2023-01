Une grande triche dénoncée en plein Mondial de Hand

Arnaud De Kanel

Le Mondial de handball tient en haleine les fans de ce sport qui réussit énormément à la France ces dernières années. Alors qu'il a débuté le 11 janvier, une polémique vient de créer une énorme secousse dans cette compétition. En effet, un énorme scandale d'arbitrage vient d'être révélé par la presse danoise.

Du 11 au 29 janvier, la Suède et la Pologne deviennent la capitale du handball puisque les deux pays organisent conjointement le Mondial. Les Bleus ont parfaitement réussi leur entrée en lice en atomisant l'Arabie saoudite (41-23). Mais pendant que les meilleurs joueurs de la planète se rendent coup pour coup, une sombre affaire vient d'être dévoilée au grand jour. Explications.

Gros scandale d'arbitrage en handball

Une bombe vient d'être lâchée par le média danois Sport TV 2 . Plusieurs matchs de handball auraient fait l'objet d'une énorme tricherie. Un rapport de Sportradar que le média a pu se procurer, fait état de 26 matchs entre septembre 2016 et novembre 2017 - parmi lesquels des matchs de Ligue des Champions ainsi que des matchs nationaux - qui montrent des faits d'arbitrages douteux. Parmi-eux, on retrouve le duo croate composé de Matija Gubica et Boris Milosevic, arbitres de la rencontre entre l'Allemagne et le Qatar au Mondial. Les Macédoniens Gjorgij Nachevski et Slave Nikolov, qui ont officié plusieurs finales internationales de handball masculin, sont également mentionnés dans le rapport de Sportradar .

L'inaction de l'EHF dénoncée