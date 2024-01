Euro : Scandale avec l’équipe de France, il répond cash

Pierrick Levallet

Ce dimanche, la France a remporté l'Euro 2024 de handball en s'imposant contre le Danemark (33-31). Mais ce sacre aurait pu ne jamais avoir lieu si Elohim Prandi n'avait pas sauvé les Bleus contre la Suède en demi-finale. Son but a d'ailleurs provoqué un scandale chez les Suédois. Le joueur du PSG a alors tenu à leur répondre très clairement.

Sacrée championne d’Europe contre le Danemark ce dimanche (33-31), la France a pourtant eu chaud en demi-finale. Face à la Suède, les Bleus auraient très bien pu être éliminés. Mais dans les dernières secondes de la partie, d’un jet franc sorti de nulle part, Elohim Prandi a sauvé son équipe et a arraché la prolongation.

Hand - Euro 2024 : Karabatic dans la légende avec un record ! https://t.co/bKrH7C3eU6 pic.twitter.com/NSrornCxDT — le10sport (@le10sport) January 29, 2024

La Suède a porté réclamation contre la France

L’équipe de France a alors pu battre la Suède et filer en finale. Mais le but inscrit par l’arrière gauche du PSG a provoqué un scandale. Les Suédois ont porté réclamation pour faire annuler cette réalisation. Le règlement prévoit que le tireur d'un jet franc « doit avoir une partie du pied en contact permanent avec le sol jusqu'à ce que le ballon soit lancé », chose que la Suède estime ne pas avoir été respectée. Le recours a été refusé par la commission de discipline de la fédération européenne. Elohim Prandi a d’ailleurs répondu très clairement aux Suédois.

«J'en ai rien à faire qu'ils râlent»