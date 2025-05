Florent Manaudou - Tentative de suicide : Sa révélation bouleversante...

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Mardi dernier, M6 diffusait le documentaire « Santé mentale, briser le tabou ». Au cours de cette soirée, plusieurs célébrités sont revenues sur leur période de doute, notamment Yannick Noah, qui a pensé au pire après sa victoire à Roland-Garros en 1983.

Noah a pensé au suicide

« Ça a été compliqué parce que j’étais un peu seul. J’avais 23 ans, j’étais en pleine forme. Ma priorité, depuis que j’avais 12 ans, c’était de gagner ce tournoi à Paris. Le bonheur c’était de gagner cette coupe. Et le lendemain, j’étais perdu. Je ne savais pas ce qui se passait. Tous les gens autour de moi pensaient que j’étais en train de vivre ma meilleure vie, mais j’avais envie de m’envoyer en l’air, de partir. Parce qu’une fois là-haut, on ne m’a pas donné le mode d’emploi. Je marchais seul dans la rue au milieu de la nuit à Paris, j’attendais qu’il n’y ait personne, je regardais la Seine, et je me disais : “Je me jette, je n’en peux plus ” » a déclaré Noah.

Florent Manaudou n'est pas au mieux

Médaillé lors des derniers Jeux Olympiques de Paris, Florent Manaudou a aussi vécu une chute brutale. Aujourd'hui, il ne le cache pas, il souffre de dépression. « J'ai eu la chance d'être le premier porteur de la flamme, d'être porte-drapeau, j'ai eu des médailles donc beaucoup d'émotions, beaucoup d'intensité et d'un coup, plus rien. J'ai eu l'impression d'être lâché dans le vide, sans repères. Je n'avais pas du but, en fait. J’accepte d’en parler et ça me fait même du bien d’en parler. C’est un peu comme une thérapie d’ailleurs, parce que je me sens mieux qu’il y a quelques semaines et quelques mois. Mais oui, je suis en dépression » a confié le nageur.