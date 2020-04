Omnisport

Boxe : Wilder explique sa défaite contre Fury et lui donne rendez-vous !

Publié le 16 avril 2020 à 22h35 par B.C.

Le 22 février dernier, Deontay Wilder se faisait sèchement battre par Tyson Fury, perdant ainsi la ceinture WBC des lourds. Une défaite qu'a tenté d'expliquer l'Américain.

Après un premier combat qui s'était achevé sur un résultat nul, Tyson Fury et Deontay Wilder se retrouvaient sur un ring le 22 février dernier à Las Vegas. Et le Gypsy King n'a fait qu'une bouchée de l'Américain, remportant ainsi la ceinture WBC des lourds. Deontay Wilder, invaincu avant ce combat, n'était jamais apparu aussi impuissant face à un adversaire et aura une nouvelle chance de prendre le dessus sur le Britannique dans les prochains mois. Invité du Premier Boxing Champions podcast , Deontay Wilder a tenté de donner une explication à cette défaite.

« J'étais un zombie »