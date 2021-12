Omnisport

Boxe : Le clan Tyson Fury lâche une punchline pour son prochain combat !

Publié le 10 décembre 2021 à 17h35 par Th.B.

Co-promoteur de Tyson Fury, Frank Warren a clairement fait savoir que l’Anglais était prêt à détruire quiconque sera sur son chemin lors des prochains combats.

Dans les prochains mois, Tyson Fury devrait se mesurer à Dillian Whyte pour défendre sa ceinture WBC des poids lourds, le Britannique étant son challenger obligatoire et la World Boxing Council ayant fait savoir aux deux parties qu’un combat devait avoir lieu. D’ailleurs, Tyson Fury s’est clairement montré prêt à relever ce défi ces dernières heures. « Bienvenue dans le grand monde du Gypsy King ! Je connais Dillian depuis très longtemps, ça remonte à loin. J’ai l’impression qu’il s’est amélioré ces dernières années, mais ça ne va rien changer, parce que je vais le mettre KO » . Et dans le coin de The Gypsy King , le ton est donné.

« Il se préparera pour ce combat comme si c'était Joe Frazier ou Muhammad Ali »