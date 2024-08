JO Paris 2024 : Djokovic s’en va sur un record légendaire !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Pour la première fois de sa carrière, et après cinq tentatives (Pékin, Londres, Rio, Tokyo), Novak Djokovic a remporté l’or en clôture du tournoi simple de tennis masculin aux JO de Paris 2024. Un succès historique au terme d’un parcours sans faute qui permet au Serbe d’entrer dans un club très fermé.

Novak Djokovic quitte les Jeux olympiques de Paris 2024 avec le sentiment du devoir accompli. En quête de sa première médaille d’or pour ses cinquièmes JO, le Serbe est parvenu à ses fins du côté de Roland-Garros en s’imposant face à Carlos Alcaraz au terme d’une finale épique de deux heures et 50 minutes (7-6, 7-6). « Trois fois sur quatre, j’ai joué les demi-finales mais je n’avais pas réussi à passer cet obstacle. À la cinquième tentative, j’y suis arrivé et en plus, je gagne en finale », savourait-il dimanche. Avec la plus belle des breloques autour de son cou, Novak Djokovic récupère le seul titre majeur qui lui manquait et entre un peu plus dans l’histoire de son sport.

Un sacre historique

A 37 ans et 74 jours, Novak Djokovic est devenu le champion olympique de tennis masculin en simple le plus âgé depuis le retour de la discipline aux Jeux Olympiques en 1988. Avant lui, seuls Arthur Gore (40 ans et 4 mois) et Josiah Ritchie (37 ans et 8 mois) avaient réussi un tel exploit, lors des JO de Londres en 1908. Il est également le premier depuis 1988 à remporter l’or en ayant réalisé un sans-faute, sans perdre le moindre set durant son parcours au cours duquel il a affronté Matthew Ebden, Rafael Nadal, Dominik Koepfer, Stefanos Tsitsipas, Lorenzo Musetti et donc Carlos Alcaraz. « Dans mon cas, aller gagner l'or olympique fut le défi le plus difficile à dépasser dans ma carrière, reconnaissait le Serbe après sa victoire. Que ce soit tous les quatre ans rend ça d'autant plus rare. Peu importe ce que vous avez réalisé dans votre carrière. »

Djokovic rejoint Agassi

Avec l’or à Paris, seize ans après avoir décroché le bronze à Pékin 2008, Novak Djokovic rentre dans le cercle très fermé des joueurs et joueuses qui ont réussi le Golden Slam (faire le Grand Chelem et enrôler la médaille d’or aux JO), succédant à Steffi Graf (1988), Andre Agassi (1996), Rafael Nadal (2008) et Serena Williams (2012). Seul Agassi avait en revanche gagné les quatre tournois du Grand Chelem, le Masters et le tournoi de tennis des Jeux olympiques jusqu'à dimanche comme le souligne OptaJean. Pas étonnant de voir le numéro 2 mondial parler de ce succès comme « le plus grand » de son extraordinaire carrière.

« Tout ce que j'ai ressenti au moment de la victoire a dépassé tout ce que j'imaginais »

« À Londres, je pensais avoir vécu le meilleur sentiment possible lorsque j'ai été le porte-drapeau. Mais aujourd'hui, ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer, confiait Novak Djokovic. J'ai toujours dit que représenter mon pays est mon plus grand honneur, que ce soit en Coupe Davis ou aux Jeux. Avoir remporté le bronze lors de mes premiers JO (2008), ne plus réussir à remporter de médailles ensuite (dont deux demi-finales), avoir battu le joueur le plus talentueux du circuit : compte tenu de tout cela, c'est le plus grand succès que j'ai connu de toute ma carrière. Tout ce que j'ai ressenti au moment de la victoire a dépassé tout ce que j'imaginais. Être sur ce court, en train de porter le drapeau, chanteur l'hymne, porter la médaille, c'est inégalable. »