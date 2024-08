JO Paris 2024 - Judo : Tony Yoka répond aux détracteurs de Teddy Riner !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Figure incontournable du sport français, Teddy Riner a remporté une nouvelle médaille d'or dans sa catégorie des plus de 100 kg vendredi. 24 heures plus tard, il était déjà de retour sur le tatami pour l'épreuve par équipes. Opposés en finale au Japon, comme à Tokyo, les Bleus ont réussi à gagner l'épreuve au terme d'un suspense insoutenable. A égalité avec 3 combats gagnés de chaque côté, un tirage au sort a désigné Teddy Riner pour le dernier. Le champion s'est imposé, une scène qui a fait réagir pas mal de sportifs français, comme Tony Yoka.

Désormais quintuple champion olympique, Teddy Riner a amélioré un peu plus son palmarès qui le place à coup sûr dans les premières positions des plus grands sportifs français de l'histoire. Pourtant, il y a 3 ans, il avait subi quelques critiques après sa défaite aux Jeux olympiques de Tokyo. Médaillé de bronze, il a parfaitement repris le cours de sa carrière pour briller chez lui devant son public. De quoi prouver au monde que même à 35 ans, il reste le mastodonte du judo mondial. Et ce n'est peut-être pas fini.

« C'est le GOAT de son sport »

Reparti de Tokyo avec une médaille de bronze, Teddy Riner semblait être sur le déclin si l'on en croit les critiques de certains détracteurs. Mais Tony Yoka, ami du champion français, a rétabli la vérité. « C'est le GOAT de son sport. Il est le champion qu'il pense être. Beaucoup l'avaient enterré après Tokyo parce qu'il fait bronze et on s'est dit qu'il est vieux, qu'il a plus la dalle et il est reparti au travail. Il a cherché au fond de lui-même cette dalle et il fait médaille d'or en individuel hier (vendredi). C'est lui qui nous sauve tout à l'heure (samedi) » a déclaré le boxeur pour RMC.

Riner marque l'histoire

En réussissant à se parer d'or pour la cinquième fois de sa carrière, Teddy Riner est devenu le sportif français le plus titré de l'histoire des Jeux olympiques d'été. Il devance tout juste Léon Marchand, qui a empoché 4 titres en l'espace d'une semaine. « En fait, on dirait que c'était écrit. Son histoire était écrite. Le tirage au sort sur sa catégorie, c'est fait exprès, c'est pas possible » ajoute Yoka en rigolant. En prenant en compte les Jeux d'hiver, seul Martin Fourcade a été 5 fois champion olympique.