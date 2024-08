JO Paris 2024 - Tennis : Djokovic au sommet, Nadal l’interpelle !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce dimanche, Novak Djokovic a atteint les sommets du tennis en remportant la médialle d’or aux Jeux Olympiques de Paris 2024 face à Carlos Alcaraz (7-6, 7-6). Rattrapé par l’émotion, le Serbe a fait part de ses ressentis après ce choc. Mais dans la foulée, la légende de 37 ans a surtout été chaleureusement félicitée par son éternel rival Rafael Nadal.

Novak Djokovic dans la légende. Le joueur de 37 ans a obtenu la médaille d’or aux Jeux Olympiques de Paris 2024 ce dimanche après-midi. Tombeur de Carlos Alcaraz en deux sets (7-6, 7-6), le Serbe était en pleurs pour l’obtention de ce sacre olympique qui manquait encore à son palmarès.

« Je suis encore sous le choc »

« Près de trois heures, ce fut une bataille incroyable. Ce n'est que lorsque j'ai fermé le dernier coup que j'ai réalisé que j'avais gagné. J'y ai cru, mais Carlos n'a jamais abandonné, il m'a demandé de jouer mon meilleur tennis. C'était juste de conclure les deux sets au tie-break, je suis encore sous le choc. Qu'y a-t-il de spécial dans cette médaille d'or ? Avant tout, la victoire pour la Serbie. Comme pour tous mes collègues lorsqu'ils représentent leur pays. C'était mes cinquièmes Jeux olympiques, trois fois sur quatre j'étais allé en demi-finale et je n'avais jamais dépassé ce stade », lâchait Djokovic après la rencontre.

Nadal le félicite !

Sur ses réseaux sociaux, c’est Rafael Nadal qui a également tenu à le féliciter pour ce magnifique titre : « Félicitations à Novak pour avoir réussi le Grand Chelem doré en carrière et pour avoir pu réaliser ce que tu voulais. Bravo », a écrit le grand rival de Djokovic. Le Majorquin a également tenu à réconforter un Carlos Alcaraz en larmes après cette courte défaite : « Carlos, même si je sais que c’est un jour difficile, cette médaille est très importante pour tout le pays ; avec le temps, tu verras que c’est aussi le cas pour toi. Merci pour cette semaine incroyable et pour la médaille que tu as donnée au sport espagnol ».