JO de Paris 2024 - Rugby à 7 : «C’est dingue», les Bleus de Dupont ne réalisent toujours pas

Axel Cornic

Après avoir remporté la finale des HSBC SVNS Series à Madrid au début du mois de juin, France 7 a confirmé avec la première médaille d’or olympique de l’histoire du rugby tricolore. Antoine Dupont a apporté une pierre importante à l’édifice, mais cette victoire est surtout celle du vétéran Stephen Parez-Edo Martin, déjà présent à Rio de Janeiro.

C’est l’un des premiers exploits de ces Jeux Olympiques de Paris 2024. Bien que favoris avec l’aide de l’incroyable Antoine Dupont, les Français ont réussi l’impensable en infligeant la première défaite de l’histoire olympiques aux Fidji, vainqueurs des deux précédentes éditions. La star du rugby tricolore a été essentielle dans cette victoire, mais d’autre ont savouré un succès attendu depuis très longtemps.

« Ce sont des moments importants pour atterrir et se rendre compte de ce qu’il vient de se passer, de ce sacre »

C’est le cas de Stephen Parez-Edo Martin, qui était présent dès la première participation du 7 aux Jeux Olympiques, lors de Rio de Janeiro 2016. Et après l’extase, il a pu commencer à savourer ce mardi matin ! « Ce sont des moments importants pour atterrir et se rendre compte de ce qu’il vient de se passer, de ce sacre. C’est aussi précieux pour tisser encore plus de liens, se rassembler entre nous » a expliqué le vétéran de France 7, d’après Rugbyrama.

« Tu as l’impression que le temps est en suspens et tu te dis : “C’est dingue ce qu’on a vécu” »

« Ce sont des jours qui seront gravés à vie » a assuré Stephen Parez, qui a réalisé un excellent tournoi olympique et a même ravi la place de titulaire à un certain Antoine Dupont. « Nous avons un poids en moins avec ce titre, il y a des toujours des moments où ça nous rattrape, où ça t’arrête. Tu as l’impression que le temps est en suspens et tu te dis : “C’est dingue ce qu’on a vécu ».