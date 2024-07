JO Paris 2024 : Natation, handball, tennis de table… Les rendez-vous à ne pas manquer du 31 juillet

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Les médailles continuent de pleuvoir pour l’équipe de France lors de ces Jeux Olympiques. Une moisson qui ne devrait pas s’arrêter là pour la délégation tricolore. En effet, en ce mercredi 31 juillet, entre le judo ou encore la natation, les Bleus auront à nouveau l’occasion de monter sur des podiums. Le 10 Sport vous propose les rendez-vous à ne pas manquer ce mercredi.

La natation, l’escrime, le judo… La France brille depuis le début des Jeux Olympiques. Les médailles d’or, d’argent et de bronze s’empilent pour les athlètes tricolores, qui devraient encore être à l’honneur à l’occasion de la journée de ce mercredi 31 juillet. Ça sera notamment le cas avec Leon Marchand. Véritable crack de la natation, le Français s’est déjà offert une médaille d’or lors de ceux Jeux Olympiques en remportant le 400m 4 nages. Une moisson qui n’est pas encore terminée pour le Français. En effet, ce mercredi soir, il pourrait terminer avec une deuxième et une troisième médaille d’or autour du coup. Dans la soirée, on aura l’occasion de voir Leon Marchand disputer la finale du 200m papillon et du 200m brasse. Deux courses dont il sera l’un des grands favoris.

La moisson continue pour la France à la natation et au judo ?

D’autres nageurs et nageuses pourraient débloquer des médailles pour la France à la piscine de La Défense Arena. Maxime Grousset disputera la finale du 100m nage libre et Anastasiia Kirpichnikova sera elle en finale du 1500m nage libre

La France brille aussi sur les tatamis de l’Arena du Champ de Mars. Ce mardi, c’est Clarisse Agbégnénou qui a offert une médaille de bronze à la délégation. En attendant l’entrée en lice de Teddy Riner dans quelques jours, ce sont Marie-Eve Gahié et Maxime-Gael Ngayap Hambou qui tenteront de perpétuer la tradition française au judo lors de ces Jeux Olympiques ce mercredi.

Le match de la peur pour les Français au handball

A 19h, c’est avec une énorme pression que l’équipe de France de handball va affronter l’Egypte. Pas encore éliminés après deux défaites en deux matchs, les Bleus vont devoir se resaisir et l’emporter pour espérer atteindre les quarts de finale. Un match de la peur donc pour la bande à Nikola Karabatic.

Les frères Lebrun seront notamment de sortie pour disputer leur huitième de finale au tennis de table. Les deux Français sont deux des principales attractions du tournoi olympique, en témoignent les messages sur les réseaux d’Antoine Griezmann ou encore de la star de NBA, Tyrese Haliburton. Alors que Felix Lebrun affronte Dimitrij Ovtcharov à 15h, Alexis Lebrun sera lui opposé à Hugo Calderano à 16h.

Aux alentours de 13h et 15h, il faudra également suivre la finale féminine et masculine de BMX où on retrouvera Laury Perez et Anthony Jeanjean.

Rendez-vous également au Grand Palais pour l'escrime afin d'assister au tournoi masculin de sabre par équipes. La France débutera elle son parcours face à l’Egypte à 13h30.

A 21h, on retrouvera l’équipe de France de football féminine qui affrontera la Nouvelle-Zélande pour assurer sa qualification pour les quarts de finale des Jeux Olympiques. A noter également une belle affiche entre l’Espagne et le Brésil à 17h.