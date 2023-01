Nouvelles révélations sur le transfert de l’été en F1

Arnaud De Kanel

En dehors de la piste, la saison 2022 de Formule 1 a été mouvementée. Et pour cause, Fernando Alonso annonçait son départ pour Aston Martin, ce qui a plongé Alpine dans une situation d'urgence. L'écurie française a fini par trouver son bonheur en recrutant Pierre Gasly, l'un des meilleurs pilotes du paddock. On en sait plus désormais sur les coulisses de cette arrivée.

Le départ à la retraite de Sebastian Vettel a crée un véritable séisme dans le paddock. Suite à cette annonce, Fernando Alonso prenait la décision de remplacer l'Allemand chez Aston Martin, laissant une écurie Alpine prise au dépourvu. Pour se rattraper du fiasco Oscar Piastri, Alpine a frappé fort en recrutant Pierre Gasly. Pour cela, il a fallu convaincre la firme Red Bull, propriétaire d'Alpha Tauri, de laisser filer l'un de ses meilleurs éléments. Pierre Gasly a dévoilé les coulisses de son transfert.

«Red Bull voulait me garder»

Dans des propos relayés par Nextgen-Auto , Pierre Gasly a avoué que Helmut Marko, pilier de Red Bull, voulait le conserver au sein du groupe. « J’étais en Grèce le premier jour des vacances d’été. J’avais besoin d’une pause car la saison ne se déroulait pas comme je le voulais. J’avais besoin de me déconnecter. Le premier jour, j’ai eu mon premier contact avec Alpine, à l’époque avec Laurent Rossi. J’ai tout transmis à ma direction. Les discussions ont commencé entre Alpine, Red Bull et moi-même. Nous avons sondé ce qu’il pouvait advenir. Un été au cours duquel je voulais prendre du recul s’est transformé en l’inverse. J’étais en contact avec la Formule 1 pratiquement tous les jours, et je suivais tout, la situation et l’évolution de l’affaire. Au fur et à mesure que ça se rapprochait, il s’agissait des termes du contrat. Je connaissais, bien sûr, la position de Red Bull qui voulait me garder. Je savais donc que les discussions avec Helmut n’allaient pas être faciles, mais il a compris combien cette étape était importante pour moi. Alors nous avons fait en sorte que ça fonctionne. C’était un accord gagnant-gagnant pour tout le monde. Une situation gagnant-gagnant pour Alpine, Helmut et moi », concède Pierre Gasly avant de poursuivre.

«Ils voulaient une compensation, et gagner un peu plus d’argent»