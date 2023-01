F1 : Avant Alpine, Gasly explique son calvaire avec AlphaTauri

Hugo Chirossel

Après avoir toujours évolué au sein de la famille Red Bull, Pierre Gasly va rejoindre Alpine à partir de la saison à venir. Le Français sort d’une dernière année très compliquée avec AlphaTauri, à l’issue de laquelle il a terminé avec seulement 23 points au classement des pilotes, contre 110 en 2021. Interrogé sur son calvaire, Pierre Gasly a lâché ses vérités.

Alors que la prochaine saison de Formule 1 débutera au début du mois de mars, Pierre Gasly évoluera sous des nouvelles couleurs. En effet, il sera désormais aux côtés d’Esteban Ocon chez Alpine. Le Français espère bien pouvoir se battre pour les premières places, après une dernière saison très compliquée avec AlphaTauri. Entre une voiture moins performante et quelques erreurs stratégiques, Pierre Gasly a terminé 14e au classement des pilotes avec 23 points : bien loin de sa 9e place et de ses 110 points obtenus en 2021.

« Je viens de faire face à un défi complètement différent »

Il est récemment revenu sur les difficultés rencontrées avec AlphaTauri cette saison. « Oui, comme l’année d’avant. Je viens de faire face à un défi complètement différent. Avec une voiture moins compétitive, je devais exploiter au mieux les opportunités qui se présentaient. L’ambiance au sein du bureau d’ingénierie était un peu différente. Lorsque vous vous battez pour la Q3 tous les week-ends, pour les six premières places, pour un podium et quelques fois dans le top cinq, l’ambiance est différente. En 2022, les gars ont dû supporter beaucoup de déceptions. Vous ressentez cela en tant que pilotes », a-t-il déclaré, dans des propos relayés par Nextgen-Auto .

« La saison a été longue. Tout le monde était vidé et fatigué »

Pierre Gasly a poursuivi : « Mon travail consistait à les dynamiser, à les garder motivés et à déclencher l’étincelle. La saison a été longue. Tout le monde était vidé et fatigué. Si vous ne passez pas une bonne année, cela vous pèsera encore plus. Mais en ce moment, les gens doivent faire plus que jamais pour retrouver une dynamique. C’était donc pour moi un défi complètement différent de celui de 2021, que je devais encore apprendre de moi-même en tant que pilote. C’était intéressant. J’aimerais ne pas avoir à en passer par là. Mais j’y vois le côté positif. Dans ces moments-là, vous creusez vraiment partout pour faire de petites différences. Nous n’avions aucune marge de manœuvre. Même lors de nos meilleurs jours, parfois, cela ne suffisait pas pour faire partie du top 10. Dans cette situation, vous devez vous assurer que vous êtes toujours éveillé, et profiter des opportunités lorsque les autres sont faibles. Vous ne pouvez rien laisser derrière vous. Malheureusement, ce fut le cas la saison écoulée . »

« Je ne pense pas avoir critiqué »

Par moments, Pierre Gasly a eu du mal à contenir sa frustration à la radio. Malgré tout, il estime ne pas « avoir critiqué. Par exemple, quand je me plains des freins à la radio (aux USA), ce n’est pas une critique directe. C’est une plainte dans laquelle je m’inclus en tant que membre de l’équipe. Dans ce moment particulier, les freins inhibent nos performances. Je suis frustré, mais je sais aussi que tout le monde ressent la même chose. Il s’agit plutôt d’une tentative en tant que pilote de souligner le potentiel d’amélioration. C’était un domaine sur lequel nous travaillions et que nous devions améliorer . »

« Il y avait parfois plus de frustration dans ma communication »