Hamilton chez Ferrari, c’est la panique en F1 !

Pierrick Levallet

L'annonce a fait l'effet d'une bombe dans le monde de la F1 il y a quelques jours. À la fin de la saison 2024, Lewis Hamilton quittera Mercedes pour rejoindre Ferrari. Naturellement, l'écurie allemande s'est déjà mise en quête d'un successeur au septuple champion du monde. En coulisses, ce serait d'ailleurs la panique dans toutes les équipes à en croire Mike Krack.

C’est un véritable coup de tonnerre qui a retenti dans le monde de la F1 il y a quelques jours. Chez Mercedes depuis 2014, Lewis Hamilton va vivre sa dernière saison au sein de l’écurie allemande en 2024. Le Britannique rejoindra ensuite Charles Leclerc chez Ferrari en 2025. Le septuple champion du monde aurait signé un contrat pour quelques années au sein de la Scuderia .

F1 - Schumacher : Mission impossible pour Hamilton chez Ferrari ? https://t.co/eagdr0yKa5 pic.twitter.com/bs89s41nmA — le10sport (@le10sport) February 19, 2024

Mercedes cherche un remplaçant à Hamilton, le marché de la F1 s'affole

Naturellement, Mercedes s’est mis en quête d’un successeur. Plusieurs noms ont déjà été évoqués, de Max Verstappen à Mick Schumacher en passant par Fernando Alonso. Mike Krack a d’ailleurs fait savoir que depuis l’annonce de l’arrivée de Lewis Hamilton chez Ferrari, le monde de la F1 s’affole en coulisses.

«Tout le monde est déjà très agité en coulisses»