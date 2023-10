Grosse frayeur pour Verstappen, il s’explique

Benjamin Labrousse

Ce dimanche, Max Verstappen a obtenu sa 15ème victoire de la saison en remportant le Grand Prix des États-Unis. À Austin, le pilote déjà sacré champion du monde a toutefois manqué de rythme, la faute à un problème de freinage. Après la course, ce dernier s’est confié sur ce problème qui aurait pu coûter cher.

Et de 50. Max Verstappen rejoint officiellement le club fermé des pilotes avec plus de 50 victoires en carrière après cette victoire acquise ce dimanche à Austin. Mais alors que le Néerlandais triple champion du monde en titre avait pour habitude de largement distancer ses adversaires sur la ligne d’arrivée, ce n’était pas le cas lors de ce 47ème Grand Prix des États-Unis. Sans doute à cause d’un problème de freinage comme ce dernier l’a concédé après la course.

« Je n’arrivais vraiment pas à maîtriser cela »

« Nous avons changé les freins après le Sprint et ce n’était pas bon » , concède Verstappen dans des propos relayés par Next-Gen Auto . « Je n’avais pas de bonnes sensations au freinage et je n’arrivais vraiment pas à maîtriser cela. Cela a duré pendant toute la course, donc c’est quelque chose que nous devons comprendre. Bien sûr, ici, quand vous n’êtes pas très confiant au freinage, vous n’avez tout simplement pas de sensations agréables lorsque vous abordez un virage. Cela peut vous coûter pas mal de temps au tour et c’était un peu plus difficile que ce à quoi je m’attendais » .

« Cela gênait mon rythme »