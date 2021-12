Formule 1

Formule 1 : Un grand changement est impossible pour Charles Leclerc !

Publié le 29 décembre 2021 à 20h35 par La rédaction

Depuis qu’il a rejoint la Formule 1, Charles Leclerc a couru avec le numéro 16, un numéro qui n’est pas son premier choix. L'idée de récupérer le 7 de Kimi Räikkönen a ressurgi. Mais cela semble impossible

Avant de faire ses débuts en F1, Charles Leclerc prenait la piste durant ses années juniors avec le numéro 7. Cependant, il s’est trouvé obligé de changer de numéro lors de sa première saison en 2018, puisqu’un certain Kimi Räikkönen courait déjà avec ce numéro. Cette histoire ressurgit après que le pilote Finlandais a annoncé sa retraite à l'issue de la saison 2021.

Pas de numéro pour Leclerc

En effet, Charles Leclerc aurait montré son intérêt pour récupérer son numéro fétiche. Néanmoins, cette option serait pratiquement impossible, puisque la réglementation de la F1 oblige chaque pilote à conserver son numéro durant toute sa carrière, sauf en cas de titre de champion du monde. Effectivement, tout champion de F1 a le droit de changer son numéro de départ et courir avec le 1 pour la saison suivant son sacre. C'est d'ailleurs ce que fera Max Verstappen qui abandonne le 33 pour récupérer le numéro 1. Un choix que Lewis Hamilton n'avait en revanche pas fait, préférant conserver son 44. Charles Leclerc ne réalisera probablement pas son souhait, d'autant plus que comme le stipule le règlement de la FIA la carrière d'un pilote n'est considérée comme terminée, qu'après deux saisons sans activité, ce qui a permis à Fernando Alonso de récupérer le 14 à son retour en F1. Par conséquent, le numéro 7 de Kimi Räikkönen ne sera pas disponible avant... 2024. Et seul un nouveau pilote aura le droit de le choisir. Charles Leclerc devra donc poursuivre avec le 16, à moins qu'il ne décroche le titre de Champion du monde.