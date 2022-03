Formule 1

Formule 1 : Pierre Gasly interpelle Red Bull pour son avenir !

La saison prochaine, Pierre Gasly espère bien pouvoir faire son retour chez Red Bull. D'ailleurs, le Français n'a pas hésité à interpeller les dirigeants de l'écurie autrichienne pour son avenir.

Depuis ses débuts en 2017, Pierre Gasly s’est fait un nom en Formule 1. Cependant, tout n’a pas toujours été simple pour le Français, qui a eu une expérience assez courte avec Red Bull. Le pilote de 26 ans a parfois été le coéquipier de Max Verstappen lors de la saison 2019. Mais depuis, Pierre Gasly n’a plus conduit la monoplace de l’écurie autrichienne, et doit se contenter de continuer à faire ses preuves chez AlphaTauri, qui appartient au groupe Red Bull. Mais Pierre Gasly espère bien faire son retour aux côtés de Max Verstappen, alors qu'il n’a plus que la saison prochaine pour le faire. D’ailleurs, le Français n’a pas hésité à interpeller ses dirigeants pour son avenir, affichant au passage de grandes ambitions.

«J’ai mes propres ambitions et Red Bull sait que je veux être champion du monde»