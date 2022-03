Formule 1

Formule 1 : Pierre Gasly affiche des ambitions colossales !

Publié le 19 mars 2022 à 23h35 par La rédaction

Neuvième la saison dernière, Pierre Gasly ambitionne de remporter, un jour, le titre de champion du monde en Formule 1.

Pierre Gasly avait fait les gros titres en septembre 2020 en remportant le premier Grand Prix de sa jeune carrière à Monza. Le premier Français vainqueur d’une course en Formule 1 depuis Olivier Panis en 1996. La dernière saison a été plus compliquée pour le pilote d’AlphaTaura Honda, neuvième du dernier classement général, loin derrière Max Verstappen. Mais âgé de 26 ans, Pierre Gasly espère un jour inscrire son nom au palmarès aux côtés d’Alain Prost.

« Je veux être un jour champion du monde en F1 »