Formule 1

Formule 1 : Pierre Gasly dresse le bilan de sa «meilleure saison» !

Publié le 29 décembre 2021 à 21h35 par A.M.

Déjà auteur d'une très belle saison en 2020 avec à la clé sa première victoire à Monza, Pierre Gasly a fait encore mieux en 2021 comme il le reconnaît lui-même.

Rétrogradé après seulement 12 courses chez Red Bull, Pierre Gasly a finalement très bien réagi. En effet, après un premier podium en 2019 au Brésil puis la victoire à Monza en 2020, le Français vient de boucler la meilleure saison de sa carrière. Très régulier, Pierre Gasly a régulièrement permis à AlphaTauri de se battre pour de très gros points grâce notamment à des performances impressionnantes en qualifications. A l'arrivée, il a terminé neuvième au classement général avec 110 points au compteur ce qui lui permet de devancer les deux Alpine de Fernando Alonso et Esteban Ocon et de ne pointer qu'à 5 longueurs de la McLaren de Daniel Ricciardo. Par conséquent, Pierre Gasly dresse un bilan très positif de sa saison.

«Cette année était probablement mon année la plus régulière»