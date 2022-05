Formule 1

Formule 1 : Pierre Gasly affiche une énorme frustration avant le GP de Monaco !

Publié le 29 mai 2022 à 11h35 par Pierrick Levallet

Malgré un rythme plutôt intéressant lors des essais libres, Pierre Gasly ne s’est pas montré à la hauteur des attentes pendant les qualifications et partira donc à la 17e place pour le Grand Prix de Monaco. Le Français affiche d’ailleurs une grande frustration à ce sujet, affirmant que la stratégie d’AlphaTauri n’était pas la bonne et qu’il y avait la place pour atteindre au moins le top 10.

Tout ne s’est pas vraiment passé comme prévu pour Pierre Gasly pendant les qualifications du Grand Prix de Monaco. Parti plein d’espoirs après des essais libres plutôt concluants, le Français n’a pas été en mesure de se qualifier pour la Q2 et commencera donc la course de la 17e place. La faute peut-être à la stratégie mise en place par AlphaTauri. L’équipe italienne a décidé un peu trop tard de renvoyer Pierre Gasly en piste pour faire un dernier run avant la fin de la Q1. Le pilote de 26 ans n’a donc pas été en mesure de compléter son tour et cela n’a pas manqué de le frustrer au vu de la place potentielle qu’il aurait pu avoir sur la grille.

« Nous avions un rythme pour nous battre pour le top six »

« Je suis extrêmement frustré, parce que nous avons été rapides tout le week-end jusqu’aux qualifications, donc c’est vraiment décevant d’avoir gâché cette opportunité. Je ne suis pas satisfait des décisions stratégiques que nous avons prises aujourd’hui, parce que nous avons quitté la voie des stands trop tard en Q1 et je n’ai pas réussi à franchir la ligne avant que le feu rouge ne s’allume. Nous avions un rythme pour nous battre pour le top six et, au final, nous ne partons pas dans la position dans laquelle nous méritons d’être » a confié Pierre Gasly dans des propos rapportés par F1Only.fr . Le Français partira donc en fin de grille, derrière Daniel Ricciardo, Mick Schumacher et Alexander Albon.