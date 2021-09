Formule 1

Formule 1 : Lando Norris dévoile ses ambitions pour le Grand Prix de Russie !

Publié le 25 septembre 2021 à 21h35 par La rédaction

Ce samedi, Lando Norris a raflé la première pole position de sa carrière sur le circuit de Sotchi. Une performance remarquable qu'a commenté le pilote McLaren.

Lando Norris va-t-il gagner son premier Grand Prix en F1 ? Deux semaines auparavant, le pilote McLaren avait créé une énorme surprise, en terminant 2ème sur le circuit de Monza, derrière son coéquipier, Daniel Ricciardo (1er). Ce samedi, Lando Norris a réalisé sa première pole position, en profitant des erreurs de Lewis Hamilton (4ème) et de Valtteri Bottas (7ème). Le pilote McLaren attend, impatiemment, ses premiers tours de course.

« On est quand même dans la meilleure position possible pour démarrer »