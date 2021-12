Formule 1

Formule 1 : Fernando Alonso affiche déjà un souhait très fort pour la prochaine saison !

Publié le 8 décembre 2021 à 22h35 par A.M.

A la lutte avec Sebastian Vettel pour le titre honorifique du plus grand nombre de dépassements, Fernando Alonso espère que le nouveau règlement permettra aux pilotes de réaliser de nombreux autres mouvements.

De retour en Formule 1 après deux saisons loin des paddocks de la catégorie reine du sport automobile, Fernando Alonso prouve qu'il n'a rien perdu de sa grinta. Après cinq premières courses pour se remettre dans le rythme, comme il l'avait pronostiqué, l'Espagnol a démontré qu'il n'avait rien perdu de son talent qui lui a permis de décrocher deux titres de champions du monde (2005 et 2006). Très régulier avec 14 arrivées dans les points, l'ancien pilote Ferrari a été récompensé par un retour sur le podium, sept ans plus tard, lors du Grand Prix du Qatar. Dixième au classement général avec 77 points, Fernando Alonso peut aussi se targuer de se livrer une lutte acharnée avec Sebastian Vettel pour le titre honorifique du plus grand nombre de dépassements. Un classement dominé par le pilote Aston Martin qui a réussi à doubler à 127 reprises contre 125 pour Fernando Alonso. Les deux champions du monde se livreront donc une bataille à distance pour récupérer ce trophée. Et Fernando Alonso espère que le nouveau règlement permettra autant de mouvements la saison prochaine.

«J’espère qu’une tendance positive se créera l’an prochain»