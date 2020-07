Formule 1

Formule 1 : Ce nouvel indice de taille sur l'avenir de Sebastian Vettel !

Publié le 17 juillet 2020 à 12h35 par A.M.

Alors que Sebastian Vettel semble se rapprocher de Racing Point, future écurie Aston Martin, où il prendrait la place de Sergio Pérez, le Mexicain n'écarte pas l'hypothèse d'un départ.

L'avenir de Sebastian Vettel est le sujet brûlant au sein du paddock. Et pour cause, le pilote allemand se rapproche grandement de Racing Point, qui deviendra Aston Martin la saison prochaine. C'est l'une des dernières options pour le quadruple Champion du monde de rester en Formule 1, et Sergio Pérez en ferait les frais. Lance Stroll étant le fils du propriétaire de l'écurie, il y a peu de chance qu'il parte. Par conséquent, le Mexicain est sur un siège éjectable, et confirme d'ailleurs avoir été contacté par une autre écurie de Formule 1 pour la saison prochaine, ce qui semble rapprocher Sebastian Vettel d'Aston Martin.

Sergio Pérez confirme être en contact avec une autre écurie