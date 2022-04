Formule 1

Formule 1 : Alpine rend un vibrant hommage à Fernando Alonso !

Publié le 17 avril 2022 à 18h35 par P.L.

En difficulté sur ce début de saison, Fernando Alonso a cependant toujours le soutien de son écurie. Le directeur sportif d'Alpine en a d'ailleurs profité pour rendre un grand hommage au pilote de 40 ans.

La saison dernière, après avoir exploré divers disciplines du sport automobile, Fernando Alonso a fait son retour en Formule 1. L’Espagnol s’était engagé avec Alpine, anciennement Renault (où il a évolué entre 2003 et 2006 puis 2008 et 2009). Et le pilote, aujourd’hui âgé de 40 ans, s’en était plutôt bien sorti puisqu’il avait terminé la saison à la dixième place. Cependant, le début d’année 2022 est assez délicat pour Fernando Alonso, qui ne pointe que deux points en trois courses. Cependant, l’ancien de chez Ferrari a toujours le soutien de son écurie, comme l’a montré Alan Permane.

« C’est un grand, sans aucun doute »