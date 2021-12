Formule 1

Formule 1 : La sortie forte de Ferrari sur Charles Leclerc !

Publié le 23 décembre 2021 à 20h35 par La rédaction

Alors que Charles Leclerc a terminé la saison à une décevante 7e place, le directeur de Ferrari Mattia Binotto a estimé que le Monégasque aurait mérité mieux cette année.

Depuis son arrivée en 2019 chez Ferrari, Charles Leclerc alterne entre les hauts et les bas au sein de la Scuderia . Après une première année réussie marquée par une 4e place au championnat du monde, le Monégasque connait plus de difficulté, avec une 8e place en 2020 et une 7e position cette année. Pour Mattia Binotto, le directeur de Ferrari, Charles Leclerc a surtout manqué de chance en 2021.

« Peut-être qu’il lui manque au moins 40 points à son classement »