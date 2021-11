Formule 1

Formule 1 : Cette terrible sortie de Ferrari sur sa mauvaise saison...

Publié le 26 novembre 2021 à 19h35 par La rédaction mis à jour le 26 novembre 2021 à 19h37

Cette saison, Ferrari a vécu de nombreuses déconvenues. Pour le directeur de la Scuderia, Mattia Binotto, l'écurie italienne doit déjà penser à 2022.

Ferrari est encore bien loin de ses plus belles années. Au classement général, Charles Leclerc et Carlos Sainz sont respectivement 6e et 7e. Les deux pilotes sont ainsi très loin de jouer les premiers rôles à chaque Grand Prix. Du côté du championnat des constructeurs, la Scuderia est à la lutte avec McLaren pour accrocher la troisième place, derrière les intouchables que sont Mercedes et Red Bull.

« J’ai vraiment hâte que cette saison se termine »