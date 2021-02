Formule 1

Formule 1 : Romain Grosjean reçoit un appel du pied en F1 !

Publié le 7 février 2021 à 13h35 par La rédaction

Alors qu'il a mis un terme à sa carrière en Formule 1 après son spectaculaire accident lors du Grand Prix de Bahreïn, Romain Grosjean pourrait bel et bien faire son retour en tant que troisième pilote, synonyme de remplaçant en cas d'absence d'un pilote titulaire.

« S’il y a de bonnes opportunités en Formule 1, je serais plus qu’heureux de m’y lancer. J’ai l’expérience, je pense que je peux m’adapter à la voiture. Nous avons vu Pierre Gasly récemment être testé positif, parce que le Covid est toujours là. Il y a toujours un risque qu’un pilote ne participe pas à une course. » Dans propos rapportés par NextGen-Auto , Romain Grosjean a récemment confié ne pas être contre une dernière apparition en Formule 1 ou un rôle de remplaçant de crise au cas où un pilote titulaire ne pourrait pas tenir sa place. Un appel du pied à propos duquel le patron de Haas, Günther Steiner, a été interrogé. À son tour, il n'a pas fermé la porte à un retour de Romain Grosjean dans un rôle de troisième pilote en F1. Bien au contraire.

«Grosjean ? Cela ne me dérangerait pas, s’il est libre»