F1 - Verstappen : Son grand problème est dévoilé !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Quadruple champion du monde en titre, Max Verstappen fait face à la domination de McLaren sur ce début de saison 2025. Si le Néerlandais parvient à offrir de la résistance, Lando Norris et Oscar Piastri sont plus rapides que lui. Même si pour Christian Danner, le véritable danger pour Verstappen reste l’Australien.

Candidat à sa propre succession, Max Verstappen voit les McLaren le surpasser en termes de rythme sur ce début de saison. Troisième au classement du championnat du monde, le génie néerlandais fait face à une rude concurrence avec Lando Norris et surtout avec Oscar Piastri, vainqueur de quatre Grand Prix sur six disputés cette saison.

« La McLaren est la meilleure voiture du moment »

« Nous savons tous que la McLaren est la meilleure voiture du moment. Lors du Sprint, oui, ils ont gagné, mais ils n’ont pas été dominants. En course, sur la distance, [ils ont] une meilleure gestion des pneus. Quels sont les enseignements à en tirer ? C’est l’équipe la plus forte. Mais en qualifications, ils n’ont pas réussi à décrocher la pole position. Il y a encore du travail à faire pour eux aussi », a récemment analysé Günther Steiner. Pour Christian Danner, le jeune Australien est un véritable danger pour Max Verstappen, plus que Lando Norris.

« Piastri représente un véritable problème pour Verstappen »

« Norris est probablement un tout petit peu plus rapide que Piastri en termes de vitesse. Mais Norris commet encore le genre d’erreurs que Piastri semble avoir déjà surmontées. Cela ne signifie pas que Norris ne peut pas les surmonter lui aussi. Mais les choses ne se passent pas bien pour lui en ce moment. Piastri représente un véritable problème pour Verstappen. Max le sait très bien : Piastri est un dur à cuire », a lâché l’ancien pilote dans des propos rapportés par Next-Gen Auto. Reste désormais à savoir si Verstappen sera capable de faire parler son expérience dans les grands rendez-vous.