F1 : Verstappen remplacé chez Red Bull ?

Jean de Teyssière

Max Verstappen est le pilote phare de la galaxie Red Bull. Il est actuellement le meilleur pilote, avec trois titres de champion du monde consécutifs décrochés. On le sait, Verstappen l'ayant répété souvent, sa carrière en Formule 1 ne durera pas aussi longtemps que celles de Lewis Hamilton ou Fernando Alonso. Si chez Red Bull on se refuse de parler de l'avenir, on estime que jusqu'à la fin de son contrat, en 2028, personne ne sera susceptible de le battre.

En début de saison 2023, on pensait, à voiture égale, que Sergio Pérez pouvait embêter Max Verstappen dans la lutte pour le titre. Le pilote mexicain avait remporté deux courses sur les 4 premiers Grands Prix mais n'avait ensuite plus réussi à passer la ligne d'arrivée le premier. Un pilote pourrait-il être susceptible de battre Verstappen chez Red Bull ?

«Il est très important pour la famille Red Bull, c’est notre pilote le plus rapide»

Franz Tost est l'un des premiers à avoir déniché le talent de Max Verstappen. Le directeur d'AlphaTauri avait fait confiance au Néerlandais en 2015, puisqu'il l'avait lancé dans le grand bain, à peine âgé de 17 ans. A la question de son avenir, l'Autrichien explique, dans des propos rapportés par nextgen-auto.com, que : « Il est très important pour la famille Red Bull, c’est notre pilote le plus rapide. Quand vous avez un pilote comme ça, quelqu’un qui est si rapide, vous avez un facteur de succès très important déjà en place. S'il continuera après 2028 ? C’est une question hypothétique, parce qu’il pilote pour Red Bull en ce moment. Et j’espère qu’il restera longtemps chez Red Bull . »

«Aucun pilote qui est ou sera son coéquipier n’aura mieux que le rôle de numéro 2»