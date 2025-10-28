F1 - Verstappen : La punchline de Red Bull !

Max Verstappen a obtenu un plutôt bon résultat au Grand Prix du Mexique ce dimanche. Après être passé à côté des qualifications, le pilote de Red Bull s’est rattrapé en terminant à la troisième place. Sa performance a d’ailleurs enthousiasmé Helmut Marko, qui n’a pas manqué de lâché une punchline sur le Néerlandais.
Max Verstappen a une nouvelle fois bluffé son monde. Passé à côté des qualifications, le pilote de Red Bull a obtenu un très bon résultat lors du Grand Prix du Mexique ce dimanche. Le quadruple champion du monde a terminé en troisième position, derrière Lando Norris et Charles Leclerc. Sa performance a d’ailleurs ravi Helmut Marko, qui pensait toutefois voir le Néerlandais arriver plus haut à Mexico.
«Une incroyable course de remontée»
« Max a fait une incroyable course de remontée. Il était en moyenne cinq à six dixièmes plus rapide par tour, et nous étions convaincus à 100% qu’il allait prendre la deuxième place » a confié le dirigeant de Red Bull dans des propos rapportés par NextGen-Auto. Helmut Marko s’est ensuite permis une punchline sur Max Verstappen.
«Il était comme un chien de chasse»
« Nous savions qu’il était comme un chien de chasse, que son rythme de course serait meilleur et que Max serait en forme. Alors toutes les difficultés sont oubliées, et il se donne à fond. Max a réalisé un incroyable relais avec les tendres. Il a vraiment repoussé les limites, tout en préservant ses pneus. J’avais toujours peur que les pneus lâchent. Mais il a plus ou moins roulé à 1:21.2 tour après tour, toujours à moins d’un dixième de seconde près. C’est tout simplement Verstappen » a-t-il lancé. Max Verstappen appréciera certainement les éloges.