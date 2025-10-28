F1 - Verstappen : La punchline de Red Bull !

Pierrick Levallet

Max Verstappen a obtenu un plutôt bon résultat au Grand Prix du Mexique ce dimanche. Après être passé à côté des qualifications, le pilote de Red Bull s’est rattrapé en terminant à la troisième place. Sa performance a d’ailleurs enthousiasmé Helmut Marko, qui n’a pas manqué de lâché une punchline sur le Néerlandais.

Max Verstappen a une nouvelle fois bluffé son monde. Passé à côté des qualifications, le pilote de Red Bull a obtenu un très bon résultat lors du Grand Prix du Mexique ce dimanche. Le quadruple champion du monde a terminé en troisième position, derrière Lando Norris et Charles Leclerc. Sa performance a d’ailleurs ravi Helmut Marko, qui pensait toutefois voir le Néerlandais arriver plus haut à Mexico.

«Une incroyable course de remontée» « Max a fait une incroyable course de remontée. Il était en moyenne cinq à six dixièmes plus rapide par tour, et nous étions convaincus à 100% qu’il allait prendre la deuxième place » a confié le dirigeant de Red Bull dans des propos rapportés par NextGen-Auto. Helmut Marko s’est ensuite permis une punchline sur Max Verstappen.