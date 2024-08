F1 : Verstappen interpelle un pilote français, Red Bull va craquer ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que l'avenir de Sergio Pérez reste toujours aussi incertain compte tenu de ses récentes performances, Red Bull pourrait bien nommer un nouveau coéquipier pour Max Verstappen. Ce dernier ne tarit d'ailleurs pas d'éloges pour un certain Isack Hadjar, pilote de la Red Bull Junior Team. Un message envoyé à sa direction pour la nomination de son futur équipier ?

Les baquets à pourvoir pour 2025 se font de plus en plus rares, d'autant plus que le jeune Kimi Antonelli va s'engager chez Mercedes pour remplacer Lewis Hamilton. Autrement dit, tous les regards vont se tourner vers Red Bull qui n'a toujours pas tranché de façon catégorique concernant l'avenir de Sergio Pérez, qui réalise une saison très décevante. En cas de départ de Checo, les prétendants à sa succession sont connus. Red Bull ayant l'habitude de piocher dans les pilotes issus de son académie, Yuki Tsunoda partirait favori ce qui libèrerait une place chez Racing Bulls à laquelle pourrait prétendre le jeune français Isack Hadjar, leader du championnat de F2. Et Max Vertsappen est déjà conquis.

Verstappen s'enflamme pour Hadjar !

« Je le vois dans le garage et lors des débriefings, il est très impliqué avec nous. Il a piloté la voiture et s'en est bien sorti. En plus il est sympa, toujours souriant, donc je le suis avec intérêt quand il court en Formule 2. Isack a eu sa part de malchance en début de saison avec plusieurs gros résultats qui lui ont échappé pour des questions de fiabilité. Mais il domine le championnat avec quatre victoires à son actif et sa gestion des pneus en course est excellente, ce qui est une grande qualité », lance le triple champion du monde dans des propos rapportés par F1i.

Un avenir chez Red Bull ?

Visiblement impressionné, Max Verstappen ajoute que « Hadjar a un gros potentiel. On le suit depuis trois ans maintenant et il ne nous a pas déçus. Il possède clairement les qualités requises pour courir en F1 et nous allons voir comment il se développe. Cela passera peut-être par une année en tant que réserviste, comme pour Liam Lawson cette saison ». Reste désormais si le message a été bien reçu par Red Bull.