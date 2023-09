F1 : Verstappen fracasse encore Mercedes

Arnaud De Kanel

Le conflit dure entre Max Verstappen et Mercedes. Suite au propos de Toto Wolff qui minimisait la série de dix victoires consécutives du Néerlandais, le pilote Red Bull lui a répondu à Singapour. Et encore une fois, Verstappen a fait usage de son franc parler habituel.

La domination de Max Verstappen créée une certaine forme de jalousie chez Mercedes. A la suite de sa victoire à Monza, la dixième de suite durant cette saison, le Néerlandais avait fait l'objet d'un commentaire pas franchement sympathique de la part de Toto Wolff. « C’est pour Wikipédia - personne ne lit ça, de toute façon », avait commenté le patron de Mercedes à l'issue du Grand Prix de Monza à propos de la série de victoire de Verstappen. Ce dernier n'a pas tardé à lui répondre.

«Ils ont fait une course plutôt merdique à Monza»

La semaine passée à Singapour, Max Verstappen avait été invité à réagir aux propos tenus par Toto Wolff à son égard. « Déçu de Wolff ? Eh bien non, je ne suis pas déçu de cela. Ils (Mercedes) ont fait une course plutôt merdique à Monza, donc il était probablement encore énervé par sa performance. On dirait presque qu’il est un employé de notre équipe parfois à vouloir tout commenter. Mais non, heureusement, ce n’est pas le cas », avait lâché le double champion du monde en conférence de presse. Il s'était même permis de lui glisser un petit conseil.

«Il faut être capable d’apprécier quand une équipe se porte très bien»