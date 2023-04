F1 : Surprise, il recale Ferrari !

Arnaud De Kanel

Mis sur la touche par Toro Rosso en 2020, Daniil Kvyat a pris la décision de stopper sa carrière en Formule 1 pour découvrir de nouveaux horizons. Cette carrière aurait pu prendre un autre tournant en 2016 puisque Ferrari l'avait contacté pour remplacer Kimi Raikkonen, proposition à laquelle il n'avait pas donné suite...

Daniil Kvyat n'aura pas marqué la Formule 1 de son empreinte mais l'histoire aurait pu être bien différente. Alors qu'il avait effectué ses débuts en 2014 avec Toro Rosso, le Russe avait fait si forte impression qu'il avait été promu chez Red Bull un an plus tard afin de remplacer Sebastian Vettel. Pour sa seule saison pleine avec l'écurie autrichienne, il s'était même offert le luxe de devancer Daniel Ricciardo. Ses qualités de pilotage n'étaient plus à prouver et son profil avait tapé dans l'oeil de Ferrari qui souhaitait en faire le remplaçant de Kimi Raikkonen, en vain.

«J’avais reçu une proposition de courir pour Ferrari»

Dans des propos relayés par Nextgen-Auto , Daniil Kvyat a révélé avoir repoussé une offre contractuelle de Ferrari. « J’étais très performant, je pense. Je venais de réussir un autre podium pour l’équipe en Chine et à l’époque j’avais reçu une proposition de courir pour Ferrari pour remplacer Kimi. Et cela se passait en coulisses. J’ai refusé, pariant sur Red Bull. C’était une situation très difficile ensuite pour moi mentalement d’être exclu alors que j’aurais pu signer pour Ferrari, après avoir bien vu le contrat. Et puis je reviens chez Toro Rosso et cela ne va plus, ça ne va pas bien d’un coup », se remémore le Russe qui, avec du recul, fait part « d'énormes regrets . » Désormais, Kvyat a tourné la page F1 et il se concentre sur sa reconversion dans une nouvelle discipline.

Kvyat rejoint Grosjean chez Lamborghini !