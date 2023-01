F1 : Schumacher éjecté, il n’a «rien vu venir»

Arnaud De Kanel

La saison prochaine, Mick Schumacher devra se contenter d'un rôle de troisième pilote chez Mercedes. Le pilote allemand a perdu son siège de titulaire chez Haas qui a décidé de l'écarter suite à ses résultats décevants. Une mise à l'écart qui a profité à Kevin Magnussen, nouveau leader de l'écurie américaine. Romain Grosjean ne s'attendait pas à revoir le Danois en piste.

Ferrari et Alpine ont entamé une révolution, Haas aussi. L'écurie américaine a décidé de se séparer de Mick Schumacher pour rappeler Nico Hulkenberg. Ce dernier sera au côtés de Kevin Magnussen. Le Danois était revenu pour la saison 2022 suite à la mise à l'écart de Nikita Mazepin. Et pour Romain Grosjean, ancien coéquipier de Magnussen, ce retour était pour le moins inattendu.

«Je n'ai rien vu venir»

Dans des propos relayés par Nextgen-Auto , Romain Grosjean est revenu sur le retour surprenant de Kevin Magnussen chez Haas en début d'année 2022. « Le retour de Magnussen ? Non, je ne l’ai pas vu venir. Et le plus drôle, c’est que deux semaines avant que ce ne soit annoncé, il testait une IndyCar à Sebring. Je faisais moi-même des essais ce jour-là et nous avions eu une grande discussion. Il me disait à quel point il voulait essayer l’IndyCar, que l’IMSA était génial mais que les monoplaces et les sensations qu’elles procuraient lui manquaient. Et deux semaines après, il retournait en Formule 1 avec Haas. Evidemment, il a démontré à tout le monde ce dont il était capable au début, lorsque la voiture était bonne. Malheureusement, ils ont reculé dans la hiérarchie. Il semble que ce soit un peu une constante avec cette équipe », a relevé Romain Grosjean avant de poursuivre.

«J’étais quoiqu’il en soit très heureux pour Kevin»