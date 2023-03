F1 : Red Bull victime d'une trahison

La rédaction

Le monde de la Formule 1 est un monde où il faut être influent et sortir les crocs sous peine de se laisser submerger par les vagues d'attaques. Christian Horner, le directeur de l'écurie Red Bull le sait bien, lui qui est présent sur le paddock depuis 18 ans. Et il a fait l'amer expérience récemment lorsque son équipe a été sanctionnée par la Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) pour « infraction mineure ».

Pour contextualiser, la lutte d'influence avait touché l'écurie Red Bull l'année dernière. En cause, une infraction commise par l'équipe dirigée par Christian Horner qui a conduit à écoper d'une amende de 7M$ et à des limitations de test aéro en vue de la saison 2023. En effet, Red Bull avait dépensé 1,6% de plus que le plafond autorisé. Et ce dépassement a donné lieu à des coups bas portés par d'autres équipes, profitant de la condamnation de Red Bull. Dans un média anglais, Christian Horner est revenu sur les répercussions qu'avaient eu cette condamnation avec notamment un coup bas porté par une autre équipe.

« C'était tout simplement sournois »

Dans des propos rapportés par motorsport.com , Christian Horner est revenu sur cet épisode difficile traversé par Red Bull l'année dernière : « Ça a terni notre image. Ce genre de choses est utilisé par vos rivaux. L'un d'entre eux a contacté nos sponsors et nos partenaires en leur suggérant que l'on allait jeter le discrédit sur leurs marques. C'était tout simplement sournois. »

« Une tape dans le dos n'est pas loin d'un coup de pied au cul »