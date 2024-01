F1 - Red Bull : Il annonce le coéquipier idéal de Verstappen

Arnaud De Kanel

Sergio Perez devrait quitter Red Bull à l'issue de la saison 2024. Chahuté par ses dirigeants et par Max Verstappen, le Mexicain ne devrait pas être prolongé et la question de son remplaçant se pose déjà. Eddie Jordan plaide pour le retour d'Alex Albon qui formerait selon lui le binôme parfait avec le triple champion du monde en titre.

Les jours de Sergio Perez chez Red Bull sont comptés. En fin de contrat à l'issue de la saison à venir, le Mexicain devrait prendre la porte, peut-être même avant que l'exercice 2024 arrive à son terme. L'écurie autrichienne doit certainement songer à le remplacer et les observateurs commencent déjà à donner des idées. C'est notamment le cas d'Eddie Jordan qui aimerait revoir Alex Albon aux côtés de Max Verstappen.

«J’ai un faible pour Albon»

L'ancien patron de la F1 est favorable au retour d'Alex Albon chez Red Bull, désormais plus aguerri que lors de son premier passage en 2021. « J’ai un faible pour Albon. Je pense que dans les bonnes situations, il pourrait vraiment, vraiment être impressionnant. J’aimerais qu’à un moment donné, on lui donne sa chance aux côtés de Max, parce que je pense qu’il pourrait être une grande surprise », a estimé Eddie Jordan dans des propos relayés par Nextgen-Auto . Mais à l'heure actuelle, s'il devait composer un binôme de pilotes sans Max Verstappen, il miserait sur l'expérience avec Lewis Hamilton et Fernando Alonso.

Le duo Hamilton-Alonso fait saliver Jordan