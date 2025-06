F1 : «Problèmes» avec Lewis Hamilton, son ex balance !

En rejoignant Ferrari, Lewis Hamilton pensait relancer sa carrière. Mais finalement, le pilote de 40 ans peine à tirer le meilleur de sa monoplace et n’obtient donc pas les résultats escomptés. Nico Rosberg, son ex-coéquipier chez Mercedes, estime que le septuple champion du monde souffre encore de certains problèmes qui doivent être réglés.

«Tous les espoirs reposent sur la mise à niveau de Silverstone»

« On parle à certaines personnes et, bien sûr, le rôle de Vasseur est menacé selon les médias italiens. Et Lewis aussi est de plus en plus impatient, évidemment. Il l’a confié à ces mêmes personnes parce qu’il pensait surfer sur la vague de la fin 2024. Et on le fait attendre maintenant avec les évolutions. Il a également été très malchanceux, je dois le dire, sur les deux dernières courses, il y a toujours quelques problèmes. Alors espérons. Tous les espoirs reposent sur la mise à niveau de Silverstone, et il faut que cela fonctionne » a d’abord expliqué Nico Rosberg dans des propos rapportés par NextGen-Auto.