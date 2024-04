F1 - Mercedes : Red Bull va plomber la succession d’Hamilton ?

Jean de Teyssière

Début février, l'annonce est tombée : Lewis Hamilton va quitter Mercedes à la fin de l'année 2024 pour rejoindre Ferrari en 2025. Une décision historique, qui va conduire à de nombreux transferts d'une écurie à une autre. Mercedes aimerait récupérer en retour Carlos Sainz mais Red Bull aussi s'intéresse au profil du pilote espagnol. La bataille ne fait que commencer.

La fin de saison en Formule 1 va être très intéressante à suivre. Avec un baquet vacant chez Mercedes, de nombreux mouvements vont avoir lieu d'une écurie à une autre. Concernant l'avenir de Carlos Sainz, si lui-même plaisante en invoquant un chômage la saison prochaine, il pourrait rapidement trouver sa place dans une écrue prestigieuse.

Mercedes veut Sainz

Depuis que Carlos Sainz est fixé sur son avenir, le pilote espagnol doit désormais se trouver un nouveau point de chute. Le pilote Ferrari discuterait avec Mercedes autour d'un contrat pour la saison prochaine. Selon de nombreux médias italiens, les négociations seraient déjà bien avancées. Mais Mercedes n'est pas la seule écurie à vouloir récupérer Carlos Sainz...

«Sainz est certainement un pilote à considérer»