F1 - Mercato : Le remplaçant d’Alonso est identifié

Arnaud De Kanel

C'est la bombe de la semaine passée en Formule 1 : Honda équipera Aston Martin à compter de la saison 2026. Le motoriste japonais n'a clairement pas caché son envie de voir un pilote nippon au volant d'une de leurs voitures. Ainsi, lorsque Fernando Alonso prendra sa retraite, Yuki Tsunoda pourrait le remplacer.

La saison 2026 marquera un tournant dans l'histoire de la Formule 1. Honda, l'actuel motoriste de Red Bull, équipera Aston Martin en 2026. Des retrouvailles pour les moins inattendues avec Fernando Alonso qui avait été très critique à l'époque sur le moteur nippon quand il était chez McLaren. Mais en 2026, Alonso fêtera ses 44 ans et bien qu'il affirme être au top de sa forme, tout peut basculer très vite. Le profil de son remplaçant est clairement identifié.

«Nous espérons qu’il sera candidat»

Côté Honda, la recrue idéale serait l'enfant du pays, Yuki Tsunoda. Koji Watanabe, président de Honda Racing Corporation, espère voir un pilote japonais au volant de la future Aston Martin et le profil de Tsunoda coche toutes les cases. « Il vient de notre école et se débrouille très bien en Formule 1. Nous sommes très heureux de le voir réussir, mais il nous reste encore trois ans. Il est donc encore trop tôt pour dire ce qu’il va se passer. Ce n’est pas le moment d’en parler, mais nous espérons qu’il sera candidat », a confié le Japonais, reconnaissant tout de même que « la sélection des pilotes de course appartient entièrement à l’équipe et pas à un fournisseur moteur ». Et Yuki Tsunoda fait également l'unanimité chez Aston Martin.

«Il fait bonne impression»