F1 : Max Verstappen les a écœurés

Arnaud De Kanel

Max Verstappen n'a fait qu'une bouchée de ses rivaux en 2023. Vainqueur de son troisième titre consécutif, le Néerlandais a écrasé le championnat du monde, n'abandonnant aucune fois et remportant 19 Grands Prix. La puissance de sa Red Bull et la qualité de son pilotage ont écœuré la concurrence, de Charles Leclerc à Lewis Hamilton en passant par Fernando Alonso.

Il était tout simplement intouchable. Auteur de l'une des plus grandes saisons de l'histoire sur le plan individuel, Max Verstappen s'est adjugé un troisième titre mondial. La domination en chiffres du pilote Red Bull est impressionnante.

Les chiffres hallucinants de Verstappen

Max Verstappen a tout simplement roulé sur ses adversaires. Le Néerlandais s'est offert de prestigieux records, comme celui du nombre de tours en tête sur une seule saison (1003), devançant largement Sebastian Vettel (739). Avec 19 victoires, il a également battu son propre record établi en 2022 lorsqu'il avait triomphé à 17 reprises. Verstappen, c'est aussi 21 podiums cette saison, soit 3 de plus que le précédent record qu'il détenant depuis la saison dernière. Il porte désormais son total à 98.

Une domination écrasante

Max Verstappen affiche le plus haut pourcentage de victoire sur une saison avec 86,4%, un record en la matière. Il a remporté 10 Grands Prix consécutivement, effaçant ainsi la marque de Sebastian Vettel (9 victoires consécutives en 2013). Plus impressionnant encore, Verstappen affiche un pourcentage de points remportés tout simplement affolant avec 92%. Il aura mené la course 76% du temps en 2023, un record. Devenu le 3ème plus grand vainqueur de l'histoire en carrière avec 54 succès, il chasse désormais Michael Schumacher (91) et Lewis Hamilton (103). S'il continue sur cette cadence, il fera tomber ce record courant 2026. Avec de tels chiffres réalisés sur une seule et même saison, Verstappen n'a laissé aucune chance à une concurrence totalement écœurée et qui a très vite compris que cela ne servirait à rien de se battre pour la première place.