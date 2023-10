F1 : Le futur grand rival de Verstappen déjà connu ?

Arnaud De Kanel

Alors que Lewis Hamilton se rapproche de la retraite et que Charles Leclerc semble stagner, Max Verstappen assiste à l'éclosion d'un talent brut qui pourrait bien devenir son principal rival dans les années à venir. Ce talent se nomme Oscar Piastri et de ce qu'il montre, l'Australien fera forcément de l'ombre à Verstappen un jour ou l'autre.

Pour sa première saison en Formule 1, Oscar Piastri crève l'écran. Profitant du regain de performance de sa McLaren, l'Australien réalise une deuxième partie de saison stratosphérique qui confirme toutes les attentes placées en lui. Le phénomène Piastri est lancé et il aura pour principal objectif de stopper Max Verstappen.



L'éclosion de Piastri

C'est peut-être la réalité qui va animer les dimanches des années à venir. Toujours aussi intraitable, Max Verstappen est bien parti pour continuer à dominer le paddock. Mais alors que Lewis Hamilton se rapproche de la retraite et que l'on peut émettre des doutes sur la capacité de Charles Leclerc à rivaliser sur une saison entière, le Néerlandais se dirigeait vers de paisibles années de règne. Fort heureusement pour l'intérêt de la F1, Oscar Piastri est arrivé. A seulement 22 ans, celui qui a triomphé dans toutes les catégories inférieures a prouvé qu'il pouvait rivaliser avec Max Verstappen quand l'écart entre sa McLaren et la Red Bull du champion était réduit. A armes égales, Piastri pourrait être un véritable poison pour Verstappen. Il l'a déjà montré au Qatar en remportant la course sprint devant le Néerlandais après une belle bataille. Piastri a donc du talent, du caractère et une bonne voiture. Tous les ingrédients essentiels pour faire tomber Max Verstappen dans les années à venir. En interne chez McLaren, on se réjouit de son arrivée, bien conscient que l'écurie britannique a sans doute réalisé son plus gros coup en misant sur l'Australien.

«Ces efforts en valaient la peine»