F1 : La punchline de Max Verstappen sur son avenir !

Max Verstappen est le triple champion en titre depuis peu au vu de ses énormes performances cette saison avec Red Bull. À 26 ans, le pilote néerlandais veut encore rester au top niveau de la Formule 1, mais ne compte pas s’y éterniser. En effet, estimant avoir terminé sa mission en F1, Verstappen a des rêves pour la suite qu’il a partagé.

Max Verstappen a remporté trois titres de champion du monde de Formule 1. À l’âge de 26 ans, le pilote néerlandais a réussi une saison de haute volée sur le plan personnel en remportant notamment dix courses d’affilée de remportées avec 441 points au classement général, ce qui est plus que n’importe quelle autre écurie de Formule 1 cette saison.

«Je veux rester au sommet maintenant en F1»

Et alors que ce dimanche soir a lieu le Grand Prix des États-Unis sur le circuit des Amériques au Texas, Max Verstappen s’est confié sur la suite. La coqueluche de l’écurie Red Bull veut « rester au sommet maintenant en F1. C’est mon rêve et je veux travailler dur pour y parvenir ». Néanmoins, la discipline reine de l’automobile n’est pas son unique centre d’intérêt.

«Je veux faire de l’endurance, je veux créer ma propre équipe»

Pour Nextgen - auto , Max Verstappen a évoqué ses autres passions et ce qu’il aimerait explorer après la Formule 1. « Je veux faire de l’endurance, je veux créer ma propre équipe - probablement une équipe d’endurance ou de voitures de tourisme. Probablement maintenant, grâce aux résultats, je suis plus en paix. Quand on est jeune, on rêve de victoire, on rêve d’un podium, on rêve d’un championnat du monde. Eh bien, j’ai déjà réalisé tout cela. Je pense que ma mission en F1 est déjà terminée, mais maintenant je veux continuer au sommet parce que j’aime ce que je fais et j’apprécie ça. Mais c’est différent maintenant ».

