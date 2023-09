F1 : Hamilton veut déjà un nouveau contrat

Arnaud De Kanel

Le feuilleton est enfin terminé. A Monza, Mercedes a officialisé la prolongation de contrat de Lewis Hamilton jusqu'en 2025. Mais alors qu'il vient tout juste de signer son nouveau bail, le Britannique reconnait déjà penser au prochain...

Lewis Hamilton sera bien au volant d'une Mercedes la saison prochaine. Après de longs mois de négociations, le Britannique et l'écurie allemande ont enfin trouvé un accord. Ce dernier a été officialisé à Monza et il porte sur une durée de deux ans, soit jusqu'en 2025, c'est à dire un an avant le nouveau règlement technique de la F1 qui sera introduit en 2026. Mais Lewis Hamilton compte bien être au rendez-vous dans trois ans et il se tient prêt à négocier un nouveau contrat prochainement.

«Je pense à mon prochain contrat»

Le septuple champion du monde l'a expliqué dans des propos rapportés par Nextgen-Auto . « L’objectif d’ici deux ans est de se battre à 100% et de remporter un championnat du monde. Nous sommes actuellement deuxièmes au championnat des constructeurs et nous voulons détrôner ceux qui sont au sommet. J’ai confiance à 100% que nous pouvons le faire. Pour le long terme, comme Toto (Wolff) l’a dit, nous voulons éviter de négocier des contrats avec des clauses. Mais oui, je pense à mon prochain contrat – à quoi il ressemblera, combien de temps il durera. J’ai l’intention de rester en F1 pendant un certain temps », a avoué Lewis Hamilton, bien qu'il se pose encore quelques questions.

«On ne sait jamais où on va en être dans sa vie»