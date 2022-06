Formule 1

F1/EL3 : Une nouvelle pénalité pour Leclerc au GP du Canada, Alonso brille devant Gasly

Publié le 18 juin 2022 à 20h35 par Thibault Morlain

Actuellement au Canada, les pilotes de Formule 1 ont déjà disputé deux séances d’essais libres. Ce samedi soir, heure française, ils avaient rendez-vous pour la troisième séance. Et alors que Max Verstappen avait remporté les deux premières séances à Montréal, c’est Fernando Alonso qui a surpris tout le monde sous la pluie pour la 3ème séance.

Pour le 8ème rendez-vous de la saison, la Formule 1 est ce week-end du côté du Canada. Les pilotes vont ainsi s’expliquer lors de ce Grand Prix sur le circuit Gilles Villeneuve. Alors que les éditions 2020 et 2021 avaient été annulés en raison du coronavirus, le dernier vainqueur est Lewis Hamilton qui s’était imposé à Montréal en 2019. Qui succèdera donc au pilote Mercedes ? Ce week-end, les regards seront bien évidemment tournés vers Max Verstappen, qui reste sur une victoire du côté de Bakou. Pour ce qui est de Charles Leclerc, avant même les qualifications, il sait déjà qu’il s’élancera en fond de grille. En effet, après avoir déjà écopé de 10 places de pénalité, de nouvelles pièces ont été changées sur sa Ferrari. Une nouvelle pénalité est ainsi tombée pour le Monégasque.

⚠️ Charles Leclerc to start at the back of the grid after taking new power unit elements #CanadianGP #F1 https://t.co/OEsPbjtovn — Formula 1 (@F1) June 18, 2022

Cela sera donc compliqué pour Leclerc, en revanche, le week-end a très bien commencé pour le Néerlandais au volant de sa Red Bull. En effet, le champion du monde a été le plus rapide lors de deux premières séances d’essais libres.

Alonso, le meilleur sous la pluie

Au Canada, la troisième séance d’essais libres vient de se terminer. Et celle-ci a notamment été compliquée en raison de la pluie à Montréal. Et sous ces conditions climatiques très délicates pour tous les pilotes, c’est Fernando Alonso qui a su tirer son épingle du jeu. Au volant de son Alpine, l’Espagnol a été le plus rapide devant Pierre Gasly, Sebastian Vettel et Esteban Ocon. Les Français ont donc brillé tandis que pour Max Verstappen (9ème) ou encore Lewis Hamilton (15ème), cela n’a pas été très simple, et Charles Leclerc, qui sait déjà qu’il partira 20ème, n’a enregistré aucun temps lors de cette séance. Rendez-vous maintenant pour les qualifications dans quelques heures. Celles-ci détermineront alors la grille de départ pour le Grand Prix du Canada. Fernando Alonso a ainsi su prendre un ascendant sur ses rivaux lors de ces essais. Et une chose est déjà sûre, Charles Leclerc partira donc du fond de la grille ce dimanche sur le circuit Gilles Villeneuve. N'ayant pas eu de chance lors des précédents Grands Prix, le pilote Ferrari connait un nouveau week-end compliqué au Canada. Il faudra donc un véritable miracle pour le voir gagner. Mais une remontada n'est pas à exclure pour retrouver le top 10.

Le classement des essais libres 3

1- Fernando Alonso (Alpine) 1:33:836

2- Pierre Gasly (AlphaTauri) +0.053

3- Sebastian Vettel (Aston Martin) +0.055

4- Esteban Ocon (Alpine) +0.167

5- Daniel Ricciardo (McLaren) +0.274

6- Lando Norris (McLaren) +0.412

7- George Russell (Mercedes) +0.423

8- Sergio Perez (Red Bull) +0.662

9- Max Verstappen (Red Bull) +0.780

10- Carlos Sainz Jr (Ferrari) +0.942

11- Valtteri Bottas (Alfa Romeo) +1.180

12- Guanyu Zhou (Alfa Romeo) +1.377

13- Lance Stroll (Aston Martin) +1.695

14- Kevin Magnussen (Haas) +1.807

15- Lewis Hamilton (Mercedes) +1.856

16- Alexander Albon (Williams) +1.925

17- Yuki Tsunoda (AlphaTauri) +2.425

18- Mick Schumacher (Haas) +3.552

19- Nicholas Latifi (Williams) +4.558

20- Charles Leclerc (Ferrari)