F1 : Gasly s’en va, ça tourne au fiasco

Il y a eu du changement à l'intersaison en Formule 1. Alors que Fernando Alonso décidait de quitter Alpine pour rejoindre Aston Martin, Pierre Gasly claquait la porte d'AlphaTauri pour le remplacer. Et depuis le départ du tricolore, l'écurie italienne vit des heures très compliquées.

Le coeur lourd, Pierre Gasly faisait ses adieux à AlphaTauri en fin de saison dernière. C'est dans cette écurie que le Rouennais a grandi en Formule 1 et qu'il a connu la plus grande joie de sa carrière avec la victoire à Monza en 2020, sa première en carrière, la deuxième de l'histoire de l'écurie. Sa perte allait se faire ressentir car sur les deux dernières saisons, il avait inscrit 133 des 177 points d'AlphaTauri, soit 75%. Son remplaçant, Nyck De Vries, ne donne pas satisfaction loin de là et l'écurie italienne est plus larguée que jamais. D'ailleurs, son directeur sportif partira en fin de saison.

La chute d'AlphaTauri

Le départ de Pierre Gasly n'est pas sans conséquence chez AlphaTauri. Sans lui, l'écurie n'a pris que 2 petits points qui sont l'oeuvre du nouveau leader Yuki Tsunoda. La Japonais est régulier mais il se heurte à un plafond de verre. En 5 Grand Prix, il a terminé 3 fois 11ème et 2 fois 10ème. Pas assez pour assumer son nouveau statut de leader mais une petite prouesse tout de même tant la monoplace a du retard dans son développement. Et quand rien ne va... A Bakou, il s'était accroché avec son propre coéquipier lors de la course sprint et il avait du abandonner. De son côté, Nyck De Vries est en danger puisque Daniel Ricciardo moule son baquet avec AlphaTauri. Du changement est prévu à tous les étages...

