F1 : Gasly annonce du lourd pour Alpine

Hugo Chirossel

S’il a tout de même réussi à terminer deux fois dans les points, Pierre Gasly espérait faire encore mieux lors des Grand Prix d’Espagne et de Monaco. Le pilote d’Alpine retient tout de même du positif de ces deux courses, notamment la performance de l’A523. De quoi lui donner de l’espoir pour la suite de la saison.

« J’ai des sentiments mitigés après les deux dernières courses à Monaco et en Espagne . » S’il a terminé septième et dixième et donc à deux reprises dans les points, Pierre Gasly garde une pointe d’amertume après les Grand Prix d’Espagne et de Monaco. Le Français espérait faire mieux, comme il l’a confié dans sa chronique pour le site de la Formule 1. Déçu, il n’en reste pas moins motivé pour la suite.

« Notre A523 a de la vitesse et du potentiel »

« La bonne nouvelle est que notre A523 a de la vitesse et du potentiel. À part Red Bull, c’est un combat entre Mercedes, Ferrari, Aston Martin et nous-mêmes. Comme nous l’avons vu, il y a une grande différence entre les résultats des qualifications et des courses entre ces équipes et chaque course présente une certaine variété. En ce moment, nous sommes à l’arrière de ce peloton, mais avec la capacité de troubler le jeu, comme nous l’avons montré à Monaco et parfois en Espagne », a déclaré Pierre Gasly.

« Je me sens confiant et satisfait en ce moment »